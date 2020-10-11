Иммунолог предупредила об опасном симптоме простуды

Москва, 11 октября. Врач-иммунолог Анна Шуляева сообщила о серьезной угрозе, исходящей от обычной прогулки без шапки или чрезмерно долгого нахождения под кондиционером. По словам эксперта, подобные действия могут стать причиной развития менингита или конъюнктивита, пишет «АиФ».

Обычно россияне относятся к простуде достаточно наплевательски, занимаясь самолечением, или считают, что недуг пройдет сам, нужно лишь подождать. Однако подобный подход к собственному здоровью недопустим.

Столкнувшиеся с этим заболеванием, как правило, могут обратить внимание на схожую с мигренью головную боль. Неприятные ощущения в голове могут исходить даже от корней волос, а иногда эти симптомы сопровождаются повышением температуры тела и ломотой. Эксперты также обращают внимание на общую слабость пациента и светобоязнь.

Если эти тревожные симптомы проявились, значит простуда способна привести к развитию осложнений. В данном случае точно не стоит пытаться вылечить себя самостоятельно, вместо этого нужно посетить врача или даже вызвать скорую помощь.

Чтобы не столкнуться с подобным недугом, можно прибегнуть к витаминотерапии. Однако она также должна быть согласована с врачом, который пропишет необходимые препараты и даст инструкцию по их применению.

Не стоит забывать и о вспомогательных народных методах борьбы с болезнями. Ранее стало известно, что сало может помочь организму даже в борьбе с коронавирусом.