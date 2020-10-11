Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима перемирия

Ереван, 11 октября. Бои в Нагорном Карабахе не прекращаются, несмотря на перемирие. Войска Арцаха отражают атаки Азербайджана. Об этой ситуации рассказала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По словам представителя оборонного ведомства, боестолкновения наблюдаются на южном направлении линии соприкосновения. Наступающие вовсю используют бронетехнику и артиллерию.

Между тем Баку и Ереван договорились о полном прекращении огня с 10 октября. Договоренность была достигнута в Москве. Начало процессу мирного урегулирования положил российский президент Владимир Путин.

Напомним, с 27 сентября накалилась ситуация в районе Нагорного Карабаха. Армения и Азербайджан решили силовым способом решить территориальный спор, который обострился еще с конца 80-х годов. После перемирия обстрелы в данном районе, провокации, а также взаимные обвинения не прекращались.