Билл Гейтс назвал условие возвращения жизни в норму

Москва, 11 октября. Возвращение жизни в нормальное человеческое русло возможно лишь только с появлением сверхэффективной и доступной вакцины от коронавируса, считает основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Своим мнением он поделился в эфире телекомпании NBC.

«Единственный путь для полного возвращения к норме — это получение вакцины, которая будет суперэффективна и доступна для многих людей», — отметил Гейтс.

С его точки зрения, только «это позволит покончить с заболеванием в мировом масштабе».

Всемирная организация здравоохранения заявила о намерении создать специальную группу по изучению повторного заражения коронавирусной инфекцией.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что ВОЗ в курсе о повторных случаях заражения COVID-19 во многих странах, однако нет конкретной оценки по проценту населения.

Директор по развитию биотехнологий Андрей Алешкин ранее рассказал корреспонденту телеканала «360», можно ли заболеть от вакцины против коронавируса.