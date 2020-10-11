Богородицк, 11 октября. Пропавшая школьница найдена в Тульской области. Об этом сообщает Следственный комитет Тульской области.
Несовершеннолетняя жительница города Богородицка Тульской области потеряла связь с близкими 5 октября. Она возвращалась домой после занятий в музыкальной школе и пропала.
Сотрудниками регионального следственного управления, УМВД, МЧС, волонтерами с момента пропажи школьницы велись мероприятия, направленные на установление ее местонахождения. В результате поисков девочку удалось разыскать, она находилась очень далеко от дома. Как отметил телеканал «360», ребенок находился в 600 километрах от дома.
«Девочку обнаружили под Нижним Новгородом. В ближайшее время она будет допрошена для выяснения обстоятельств ее исчезновения и для установления ее места нахождения в период отсутствия», — говорится в сообщении правоохранительных органов.