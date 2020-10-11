В Германии отметили серьезное преимущество обычного газа перед СПГ

Берлин, 11 октября. Газ, добытый на традиционных месторождениях и поставляемый по трубам, куда безопаснее для климата и экологии, нежели СПГ. Соответствующей позиции придерживаются в немецком министерстве охраны окружающей среды, пишет RND.

Специалисты государственной структуры допускают, что сжиженный природный газ возможно использовать в переходный период, вытесняя уголь и нефтепродукты. Однако не стоит забывать, какой ущерб наносится атмосфере, учитывая добычу и транспортировку данного вида топлива.

Даже если использовать в ФРГ местный сланцевый газ, то никоим образом не будут реализованы цели касательно охраны климата. В министерстве также напомнили, что фрекинг является наиболее распространенным методом добычи СПГ. При таком способе возникает серьезный риск для грунтовых вод и почвы.

Не исключено также, по мнению экологов, что добыча СПГ повышает вероятность возникновения небольших землетрясений.