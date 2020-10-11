Лавров одной фразой показал главе МИД Дании отношение РФ к санкциям

Москва, 11 октября. Заключительная фраза главы МИД РФ Сергея Лаврова на совместной пресс-конференции с датским коллегой Йеппе Кофодом произвела настоящий фурор в соцсетях, пишет «Политпазл». По мнению пользователей, всего пятью словами министр поставил Кофода на место, продемонстрировав высший дипломатический пилотаж.

Кофод, выступая перед журналистами, заявил, что Дания, безусловно, поддержит Евросоюз, если Брюссель решит ввести новый пакет санкций против РФ из-за якобы отравления блогера Алексея Навального.

???? Глава МИД Дании: Мы само собой присоединимся к санкциям против этих людей (по списку «берлинского пациента»)



Лавров: Спасибо большое, мы пойдем обедать.???????????? pic.twitter.com/tbcAOHDls5 — ???????????????? ???????????? ???????? (@olgaolevka) October 10, 2020

«Мы требуем прозрачного, всестороннего и тщательного расследования, чтобы установить, кто пытался отравить Навального, и чтобы виновные не ушли от ответственности», — подчеркнул он.

Лавров никак не прокомментировал это заявление Кофода, но одной своей фразой показал, кто на самом деле держит ситуацию под своим контролем.

«Спасибо большое, мы пойдем обедать», — заключил он с улыбкой, тонко намекнув на отношение России к санкциям.

Видео пресс-конференции активно обсуждали в Twitter. Пользователи были в восторге от главы МИД РФ.