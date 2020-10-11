Названы самые интересные способы приготовления яиц

Мадрид, 11 октября. Если вам надоела яичница в ее классическом исполнении или вы хотите удивить близких необычным завтраком, то новая подборка рецептов испанской газеты La Vanguardia как нельзя кстати. В честь Всемирного дня яйца издание опубликовало подборку самых необычных способов приготовления этого привычного продукта из разных стран.

Тамагояки называют «японским омлетом». Кроме яиц для его приготовления потребуется бульон даси, сахар, соль и соевый соус. Во время готовки тонкие слои омлета скручивают на сковороде, а затем нарезают.

Для приготовления шотландских яиц нужно их сначала сварить, затем почистить, засыпать мелко нарезанными сосисками, обвалять в панировочных сухарях и обжарить в масле.

Квек-квек — это блюдо популярно на Филиппинах. Для его приготовления используются перепелиные яйца. Их варят, обваливают в муке с куркумой, а после жарят в масле.

Яйца кокот любят во Франции. Это блюдо готовят в духовке или на водяной бане. Оно состоит из запеченных в сливках и масле яиц. Иногда в него добавляют бекон, картофель и лук-порей.

Блюдо шакшука очень просто в исполнении. Сначала нужно сварить яйца в специальном соусе из томатной пасты, сладкого перца, куркумы и тмина. Подают шакшуку прямо в сковороде.

Омлет фу-янг родом из Шанхая. В отличие от обычного омлета, он более сытный, так как готовится с добавлением ростков фасоли, лука, сельдерей и даже мяса: свинины, курицы, говядины.