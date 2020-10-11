Рита Дакота заявила, что «никогда» не занималась сексом

Москва, 11 октября. Популярная певица Рита Дакота поделилась с подписчиками своими мыслями о сексуальной жизни. По ее словам, до своих нынешних отношений она «никогда не занималась сексом». Соответствующее заявление исполнительница сделала в своем Instagram.

Дакота написала, что к 30 годам успела побывать замужем, родить ребенка, а также посетить огромное количество лекций по сексологии и прочитать большое количество тематической литературы. При этом за все годы ей, по собственному признанию, ни разу не довелось «заняться сексом».

«До моих нынешних отношений я вообще никогда не занималась сексом, а просто позволяла использовать себя для удовлетворения чужих потребностей», — рассказала подписчикам поп-звезда.

Она также указала на пробелы в воспитании некоторых детей, связанные с вопросами интимной жизни. По ее словам, взрослеющим девушкам очень редко объясняют, для чего люди занимаются любовью. Чаще всего родители акцентируют внимание на том, как правильно заниматься интимом и с кем.

Стоит сказать, что Дакота достаточно часто делится с фанатами информацией, которую можно было бы оставить при себе. Ранее знаменитость рассказалао недостойном поведении своего бывшего супруга, приглашавшего поклонниц провести с ним время в сауне.