США пытаются помешать строительству СП-2 в ущерб европейскому бизнесу

Москва, 11 октября. Власти США не прекращают попытки помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». Для этого они давят на Европу. Между тем такая политика Соединенных Штатов губительна именно для европейцев, нежели для РФ. Такой позиции придерживается глава Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов, сообщает «Экономика сегодня».

Эксперт считает, что Европа, в частности Германия, не планируют отказываться от российского газа. Даже постоянный «прессинг» со стороны Штатов не позволяет забывать, насколько выгодно ценовое предложение России.

В Европе прекрасно понимают, что Вашингтон пытается вытеснить Москву с европейского газового рынка.

«Спекуляции вокруг «Северного потока — 2» являются, во-первых, политическими, во-вторых, экономически обусловленными, поскольку американцы хотят поставлять больше СПГ в государства Евросоюза», — отметил Белов.

Прокомментировал эксперт и публикации о том, будто ФРГ предлагала Соединенным Штатам «уступить» по газопроводу в обмен на то, что на немецкой территории появятся два терминала для СПГ. Белов напомнил, что Берлин давно планировал построить данные объекты.

«Заморозка» или полный запрет на реализацию проекта серьезно ударит по связанным с ним европейским компаниям. Тем более что уже вложены два миллиарда евро в строительство газопровода Eugal, который является «отводом» от «Северного потока — 2», принимающей инфраструктурой в ФРГ. Есть и еще один неприятный для ЕС нюанс.

«Если «Северный поток — 2» запретят, то убытки понесут партнеры «Газпрома», поскольку российская компания всегда может сослаться на форс-мажор. По этой причине в Uniper уже заявили о готовности к списанию 850 млн евро инвестиций», — обратил внимание эксперт.

Белов считает, что вряд ли немецкие власти отзовут разрешения, выданные на реализацию проекта. Скандал с отказом от международного проекта по политическим мотивам никак не отвечает интересам Берлина.

Отметим, что в конце сентября вице-канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что власти страны не станут останавливать строительство газопровода, в котором есть интересы многих компаний, пишет «Ридус».