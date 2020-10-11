Милонов объяснил отсутствие портрета Ленина в кабинете Зюганова

Отсутствие портрета Владимира Ленина в кабинете Геннадия Зюганова можно считать еще одним доказательством того, что КПРФ уже даже чисто формально не пытается поддерживать имидж коммунистической партии. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Президент России Владимир Путин провел 6 октября онлайн-встречу с руководителями фракций нижней палаты парламента, перед которой внимательно осмотрел внутреннее убранство кабинетов партийных лидеров. Его особое внимание привлекло окружение Геннадия Зюганова — Путин был озадачен тем, что не обнаружил за лидером коммунистов портрета его предшественника, Ленина. В ответ глава КПРФ заявил, что у него и без того «достойное окружение»: герб СССР, Знамя Победы, портрет Александра Пушкина и «Родина-мать».

«Если рассуждать логически, то в кабинете у Зюганова должен висеть портрет Бенджамина Франклина (один из отцов-основателей США, изображенный на стодолларовой купюре. — Прим. ФАН), — убежден Милонов. — КПРФ уже давно превратилась в бренд, который нагло втюхивают верящим в коммунистические идеалы избирателям и который работает исключительно на удовлетворение карьерных, властных и финансовых потребностей руководства компартии».

Милонов отметил, что в силу репутации компартии присутствие изображения президента России было бы нежелательно в кабинете Геннадия Зюганова — так что даже хорошо, что вместо портрета Ленина тот не стал вешать у себя портрет Путина.

«Думаю, что Владимир Владимирович и не ожидает от него такой «чести», — считает депутат. — Да и не просит никто коммунистов обвешиваться фотографиями президента. Лучше бы они демонстрировали честную и принципиальную позицию по ряду общественно важных вопросов, а не страсть к деньгам и власти».

Также парламентарий рассказал, что размещено на стенах в его собственном рабочем кабинете.