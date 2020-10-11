Кедми предупредил Россию о новой угрозе с юга

Москва, 11 октября. Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми пришел к выводу, что скоро у границ России может появиться еще одна «Украина». Ситуация будет развиваться таким образом, если Москва не начнет действовать активнее на геополитической арене. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

На данный момент можно наблюдать, как Армения и Азербайджан пытаются решить территориальный спор вокруг Нагорного Карабаха с помощью силы. Если ситуация будет развиваться в том же направлении, то еще один «антироссийский гнойник», подобный Украине, может появиться и у южной границы РФ.

В таком случае потенциальный противник получит контроль и над воздушным пространством, прилегающим к России. Как заметил специалист, это поставит Москву в достаточно неудобное положение.

«Что будет делать Россия, если завтра B-52 развернется над Каспием? И куда могут полететь ракеты оттуда?» — задал риторический вопрос Кедми.

На данный момент антироссийски настроенной стране вовсе не обязательно вступать в НАТО, чтобы стать плацдармом атаки войск Альянса на РФ. На данный момент Киев предоставляет военнослужащим стран Запада место для строительства военных баз и открывает небо для проведения разведывательных полетов против РФ. Как считает Кедми, если Москва не перейдет к более решительным действиям, то аналогичная ситуация может сложиться и на Кавказе.

По мнению эксперта, непосредственное отношение к происходящему имеют и Соединенные Штаты. Как сообщалось ранее, Кедми заявил о роли США в ослаблении армии Армении.