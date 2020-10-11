Кемерово, 11 октября. Умерший от коронавируса пенсионер «воскрес» в Кузбассе. Об этом сообщают «Вести-Кузбасс».

Пожилой житель села Шибаново скончался после того, как заразился коронавирусом. Печальную новость уже сообщили семье пенсионера.

Мужчина находился в доме для инвалидов. Затем его перевезли в больницу из-за подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

После того, как близким сообщили о кончине 82-летнего родственника, они прибыли на его похороны. Хоронили пенсионера в закрытом гробу, так требуют правила в случае, если умерший болел коронавирусом.

Не успели родственники оправиться от потери, как им позвонили из медицинского учреждения, где проходил лечение уже похороненный пенсионер. Представитель больницы попросил семью приехать в медучреждение на опознание. Как оказалось, мужчина остался жив и здоров.

«Мы провели похороны, хоронили в закрытом гробу, так как был подтвержден коронавирус. Потом исполняющий обязанности директора дома-интерната позвонил и сказал, что нужно приехать на опознание. Я растерялась, какое опознание, мы своего дедушку похоронили», — вспоминает родственница пенсионера Евгения Кубарева.

Таким образом, в Кемеровской области произошла нелепая ошибка, был похоронен пациент, умерший от коронавируса, личность которого до сих пор не установлена. На данный момент региональный Минздрав и прокуратура проводят служебную проверку по данному инциденту, возбуждено уголовное дело.