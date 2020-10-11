Выплаты на детей до 16 лет в РФ могут продлить

Москва, 11 октября. Депутат Госдумы Евгений Федоров в интервью Nation News объяснил, что распоряжение Правительства РФ о дополнительном выделении средств для выплат на детей свидетельствует о социальном характере государства. Россиянам пообещали также продлить выплаты на детей до 16 лет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 миллиарда рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет. По словам Федорова, «в данном случае речь идет о поддержке отдельной категории граждан, которые в условиях пандемии в ней нуждаются».

«Учитывая, что у нас государство носит социальный характер, глава правительства и подписал документ об обеспечении деньгами этой категории граждан по ранее принятым решениям. Это говорит о бесперебойной работе государственного механизма», — обратил внимание Федоров.

Он предполагает, что другие выплаты по аналогии будут также продлены. Речь идет и о выплатах на детей до 16 лет. Об этом свидетельствует, как считает депутат, усиление ограничительных мер на фоне сложной эпидемиологической ситуации.