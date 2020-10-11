Новак рассказал, когда СПГ обгонит трубопроводный газ на мировом рынке

Москва, 11 октября. Сжиженный природный газ станет лидером на мировом рынке к 2035 году, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его прогнозу, доля реализации СПГ к этому времени составит 52%, пишет ТАСС.

В свои видеобращении к участникам конференции производителей и потребителей СПГ Новак обратил внимание, что в последнее десятилетие потребление СПГ в мире росло в четыре раза быстрее, чем добыча природного газа.

«За это же время число импортирующих стран увеличилось более чем в два раза»,— добавил он.

Новак отметил, что Россия к 2025 году будет производить более 68 млн тонн СПГ в год, а в дальнейшем станет одним из мировых лидеров по производству этого топлива. По мнению министра, в перспективе доля РФ на глобальном рынке СПГ может достигнуть четверти от общемирового показателя.

«По прогнозам, к 2030 году мировой спрос на СПГ возрастет до 580 млн тонн, а доля СПГ в мировой торговле газом увеличится с 35% в 2017 году до 52% к 2035 году»,— отметил Новак.

Напомним, Россия стала наращивать производство сжиженного топлива после запуска в конце 2017 года проекта «Ямал СПГ» и по итогам работы за 2018 год приблизилась к США по общим объемам поставок СПГ на мировой рынок. Так, если экспорт американского СПГ в 2018 году составил 20,7 млн тонн, то экспорт СПГ из России достиг 18,4 млн тонн.

В апреле минувшего года в Международной ассоциации импортеров сжиженного газа отмечали, что Россия увеличивает поставки сжиженного природного газа в Европу и уже опередила по этому показателю США. Чистый импорт российского СПГ в ЕС в 2018 году составил 4,4 млн тонн, тогда как Штаты поставили в Европу лишь 2,7 млн тонн сжиженного газа.