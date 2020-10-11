Британец Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и повторил рекорд Шумахера

Москва, 11 октября. Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу на 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Айфеля. Отмечается, что это позволило Хэмилтону повторить рекорд семикратного чемпиона гонок Михаэля Шумахера.

Соревнования проходили на немецком автодроме «Нюрбургринг». Для 35-летнего Хэмилтона это уже 91-я победа в карьере, позволившая ему сравниться с легендарным немецким автогонщиком Шумахером.

Второе место на очередном этапе чемпионата занял Макс Ферстаппен из команды Red Bull, третьим к финишу пришел австралиец Даниэль Риккьярдо из Renault, который принес команде первый подиум после возвращения в «Формулу-1» в 2016 году.

Отмечается, что финский пилот Alfa Romeo Кими Райкконен установил рекорд по количеству стартов в гонках — 323, обновив результат бразильца Рубенса Баррикелло.

Британец Хэмилтон продолжает лидировать в общем зачете, на его счету 230 очков.