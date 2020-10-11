Вирусолог прокомментировал открытие новых «симптомов» коронавируса

Москва, 11 октября. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал недавние результаты британских специалистов. Ученые ранее назвали новые симптомы коронавируса, пишет РБК.

По мнению российского вирусолога, мышечные боли и высокая утомляемость были известны в качестве типичных симптомов респираторных вирусных инфекций намного раньше обнародованных выводов ученых из Британии.

Что касается волдырей на ногах, то Альтштейн счел это проявление коронавируса как весьма необычное.

Эксперт отметил, что данная инфекция изучается уже девять месяцев. Едва ли возможно открыть новые симптомы.

«Если они возникают, то надо подумать, нет ли новых вариантов вируса», — считает Альтштейн.

Ранее британские ученые, заявившие о трех новых симптомах, подчеркнули, что они проявляются далеко не у всех. Исследователи обратили внимание, что многое тут зависит от возраста и физиологии.