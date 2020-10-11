Путин призвал США к сотрудничеству в сфере информационной безопасности

Москва, 11 октября. Президент РФ Владимир Путин напомнил США о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Об этом российский лидер сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы не теряем надежду на то, что сможем эту работу продолжить со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с США», — подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что Москва «не в первый раз» формулирует это предложение. Российская сторона надеется, что «в реализации сделанных предложений заинтересованы все», добавил глава российского государства. При этом Путин заметил, что пока «ответа нет» как по этой инициативе, так и по некоторым другим.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, в чем заключается суть политики России. По ее словам, главная задача Москвы заключается в гармонизации международных отношений.