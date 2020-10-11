Диетолог рассказала, какие продукты способствуют появлению целлюлита

Мадрид, 11 октября. Диетолог Наталия Кальве рассказала, какие продукты способствуют появлению целлюлита. Об этом сообщает интернет-издание Lavanguardia.

По мнению специалиста по здоровому питанию Наталии Кальве, появление «апельсиновой корки» на коже тела не зависит от избыточного веса, так как возникновение проблемы заключается в деформации жировой ткани. Диетолог определила пять продуктов, употребление которых влияет на развитие целлюлита.

«Решить проблему неровностей на коже можно, отказавшись от некоторых продуктов питания. Нужно следить за тем, что человек употребляет в пищу в течение всего дня», — объясняет специалист.

Так, по мнению Кальве, во время завтрака лучше отказаться от хлопьев, которые подверглись множеству обработок, прежде чем попасть на стол к потребителю. Этот продукт содержит много сахара и рафинированной муки. Диетолог советует исключить из рациона белый хлеб. Кроме того, «апельсиновая корка» на коже может появиться из-за употребления сладкой газировки. Эти напитки, как отмечает эксперт, поддерживают процесс гидратации. Не советует употреблять в пищу Наталья Кальве и переработанное мясо.

«Сильно переработанное мясо, другими словами колбаса, содержит в себе некачественные жиры. Кроме того, на привлекательности бедер сильно отражается кофеин, так как не дает возможности клеткам организма насыщаться кислородом», — подытожила специалист по здоровому питанию.

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