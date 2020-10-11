Американец озвучил раздражающую привычку русских

Москва, 11 октября. Американец Мэтт Куинлэн переехал в Петербург и поделился своим мнением о России и гражданах. Он подчеркнул, что в русских его раздражает одна привычка. Иностранец не может понять и принять ее, сообщает «Бумага».

Делиться ощущениями он начал с восторга от Северной столицы. Иностранец подчеркнул, что еще не видел настолько красивого города.

«Увидев Петербург, я понял, что мне врали всю жизнь. Без сомнения, это самый красивый город, где я когда-либо бывал», — оценил красоты гражданин США.

По словам американца, русский менталитет остается для него непонятным. Упрямство россиян и приверженность «странным» традициям вводит в ступор Куинлэна, который привык к спонтанности, как он сам выразился.

Ярким примером «странности» для него стало использование рожка для обуви. Американец подчеркнул, что в целях сберечь обувь этим приспособлением местные жители пользуются постоянно, неважно, торопятся, в нетрезвом виде или хотят спать.

Мэтт Куинлэн не видит ничего страшного в том, что часто обувается или снимает обувь без помощи рожка. У него на это свой взгляд.