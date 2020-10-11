Захарова объяснила главную задачу внешней политики России

Москва, 11 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, в чем заключается суть политики России. Об этом она подробно рассказала в интервью телеканалу «Россия-1».

По словам Захаровой, суть внешней и внутренней политики РФ не состоит в том, чтобы доказывать отсутствие морального права Запада быть лидером. Главная задача заключается в гармонизации международных отношений, пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

«Не в этом состоит суть нашей внешней политики и нашей внутренней, чтобы доказать отсутствие у них морального права быть лидерами в правочеловеческой области, не в этом же состоит», — обратила внимание Захарова.

По ее словам, РФ, реализуя и внешнюю, и внутреннюю политику, ставит перед собой задачу «выстраивания такого базиса международных дел, который позволял бы сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития».

«Вот в этом состоит одна из задач нашей внешней политики и вообще целей нашего государства, которое присутствует на международной арене», — констатировала Захарова.

Ранее она заявила, что отношения России и Запада на информационном направлении находятся в одной из низших точек со времен холодной войны.