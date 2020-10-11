Экстрасенс назвала причины внезапного исчезновения Хлебниковой

Москва, 11 октября. Внезапное исчезновение советской и российской певицы Марины Хлебниковой послужило поводом для многочисленных дискуссий. Поклонники начали волноваться, а журналисты выдвигать всевозможные версии ее пропажи. Накануне певица после продолжительного затишья объявилась в соцсетях. Экстрасенс Дарья Миронова в интервью «Инфореактору» объяснила, почему знаменитость выпадала из поля зрения общественности.

Экстрасенс заявила, что Хлебникова брала небольшую паузу, чтобы заняться своим здоровьем и привести в порядок дела. Сейчас знаменитость меньше всего хотела бы отвечать на вопрос о своем самочувствии.

«Отсутствие Хлебниковой в Сети — искусственный момент. Она занималась собой, своим здоровьем, восстановлением и не хотела тогда общаться с обществом», — уверена Миронова.

Эксперт также сообщила, что отвлечься от проблем и пожить для себя певице помогли ее родственники. Миронова подчеркнула, что поведение артистки свойственно для людей с серьезным заболеванием.

«Многие, кто сильно болеет, не хотят говорить о состоянии, ведь такие расспросы усиливают депрессию. Это поведение многих больных. Также мы понимаем, когда человек неизлечимо болен, у него мало времени, и он хочет потратить его на себя и близких», — подытожила Миронова.

Накануне Хлебникова снова дала о себе знать в социальных сетях. Можно предположить, что в ближайшем будущем она сама расскажет о причинах своего внезапного исчезновения, а также положении дел в своей жизни.

Ранее соседи певицы заявили, что к Хлебниковой приезжала бригада медиков, которая, возможно, увезла ее в наркологическую клинику. Рустам Солнцев прокомментировал слухи о возможном алкоголизме певицы.