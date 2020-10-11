Модель Лара Фрост раскрыла подробности потасовки с внучкой Гурченко

Москва, 11 октября. Модель Лара Фрост, которая недавно подралась в клубе с внучкой Людмилы Гурченко — Еленой Королевой — рассказала подробности потасовки. По ее мнению, родственница актрисы банально «пиарится», сообщает «Собеседник».

Согласно версии модели, находившаяся в клубе оппонентка была в нетрезвом виде. Это не мешало ей садиться на колени к парню модели. Фрост отметила, что пыталась оттащить девушку от своего кавалера. Что было дальше, она не стала раскрывать. Фрост заверила, что родственницу Гурченко не избивала.

Модель также высказала предположение, что Королева увлекается спиртным. В СМИ она рассказывала, будто в результате драки у нее была вывихнута челюсть. Фрост считает, что при таком повреждении едва ли возможно давать интервью. Модель допустила, что оппонентка делает себе популярность на скандале.

«Да она просто пиарится за мой счет. После инцидента она еще несколько дней давала интервью прессе, а потом резко опубликовала в Интернете фото с перебинтованным лицом», — прокомментировала модель.

Внучка актрисы рассказала, что пришла в клуб с давним знакомым. Там она лишь в щеку поцеловала диджея, а тот ее приобнял. Королева отметила, что у Фрост взыграла ревность, и она первой налетела на якобы соперницу. В результате потасовки, по словам внучки Гурченко, у нее оказалась вывихнута челюсть, пишет «Дни.ру».