Суд отказался взыскать с Зеленского одну гривну в пользу мэра Черкасс

Киев, 11 октября. Печерский суд Киева отказал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко в удовлетворении иска к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Бондаренко просил защитить его честь и достоинство после того, как Зеленский назвал его бандитом, пишет «Обозреватель».

Бондаренко также требовал взыскать с Зеленского 1 гривну в качестве компенсации, объясняя это «душевными страданиями». Суд однако расценил слова президента Украины как оценочное суждение, не содержащее заведомо ложной информации.

Бондаренко также напомнили, что госслужащий должен быть готовым к повышенному уровню критики, в том числе в грубой форме, пристального внимания общества, «ведь он, выбирая карьеру публичного человека, согласился на такое внимание». Будет ли мэр Черкасс обжаловать это решение, пока неизвестно.

Напомним, в мае во время пресс-конференции Зеленский назвал Бондаренко «бандитом» и заявил, что не сядет с ним за один стол. Помимо этого, президент Украины обвинил чиновника в популизме из-за нежелания соблюдать условия карантина.

Бондаренко в ответ заявил, что он в 2013-2014 годах был на Майдане, защищая независимость Украины, пока Зеленский выступал на корпоративах.