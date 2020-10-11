Японцам напомнили, кто превратил Хиросиму в «настоящий ад на земле»

Фейки о Советском Союзе и его роли во Второй мировой войне появляются все чаще и принимают подчас невероятно причудливые формы. Об этом в интервью ФАН заявил первый секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Ранее российский историк Станислав Давыдов на пресс-конференции в Москве сообщил, что страны Запада в своем стремлении фальсифицировать историю дошли до того, что стали приписывать Советскому Союзу бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в Японии. Кроме того, ученый заявил, что ознакомился с информацией о том, что некоторые японцы в это верят и искренне считают, что это именно СССР сбросил на них две атомные бомбы.

«Не знаю, насколько серьезно можно говорить об этой версии — возможно, имела место некая гипербола, — считает Малинкович. — Но очевидно другое: западные страны уже давно пытаются умалить роль нашей страны в победе в Великой Отечественной войне. Это началось еще с середины 60-х годов прошлого века и продолжается до сих пор».

В этом плане, добавил первый секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «Коммунисты России», творчество заокеанских «историков» не имеет границ. Он предположил, что оно расцветет еще сильнее с уходом из жизни последних ветеранов Второй мировой войны.

«В том числе и японских, — заметил политик. — Ну вы только представьте, как можно всерьез надеяться запустить версию об атомной бомбежке Японии Советским Союзом, когда в живых остались тысячи очевидцев тех событий, отлично помнящих, что это отнюдь не СССР превратил два мирных города в настоящий ад на земле? Однако спустя многие годы эта дезинформация может сработать».

С целью недопущения подобного развития событий собеседник ФАН предлагает создать на территории западных государств специальные организации, которые противостояли бы русофобии, антисоветизму и извращениям над исторической памятью.