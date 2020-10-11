Москва, 11 октября. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина резко высказалась о фигурном катании в шоу «Ледниковый период». Об этом сообщает «Советский спорт».

Новый сезон телешоу «Ледниковый период» стартовал на Первом канале 3 октября. Проект, где парное катание на льду показывает профессиональный спортсмен вместе со знаменитостью, стартовал в 2007 году.

Ирина Роднина — звезда советского фигурного катания назвала ледовое шоу с участием звезд самодеятельностью.

«Я привыкла к качественному фигурном катанию. Почему мне должна нравиться самодеятельность, когда в паре один катается профессионально, а другой – еле на коньках может стоять. Но пусть лучше люди смотрят такие шоу, чем «Улицы разбитых фонарей», — отметила спортсменка.

Ведущими телешоу на Первом канале стали фигурист Алексей Ягудин и олимпийская чемпионка Алина Загитова. После этого она отменила свое участие в контрольных прокатах сборной России, заявив, что сейчас хочет сконцентрироваться на работе ведущей. Однако зрители ее успехи в новом амплуа не оценили.

Ранее олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение, почему сразу три спортсменки ушли от тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, об этом сообщает телеканал «360».