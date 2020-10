Экс-глава ЦРУ доказал «ничтожность» Навального для США

Москва, 11 октября. Поддержка блогера Алексея Навального со стороны бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана является «позорищем» и доказательством пренебрежительного к нему отношения в Штатах. Такими рассуждениями поделился в Telegram-канале член Общественной палаты и юрист Илья Ремесло.

Стоит отметить, что блогер неоднократно грозил судом тем, кто его подозревал в связях западными разведслужбами. Навальный требовал предоставить доказательства того, что он работал на иностранную разведку.

Буквально 9 октября бывший шеф ЦРУ Бреннан опубликовал в Twitter пост с интересным размышлением.

Imagine prospects for world peace, prosperity, & security if Joe Biden were President of the United States & Alexei Navalny the President of Russia. We’ll soon be halfway there.



“Imagine all the people

Living life in peace

You, you may say I'm a dreamer

But I'm not the only one” https://t.co/oHV7P3fYTY