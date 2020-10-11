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Экс-глава ЦРУ доказал «ничтожность» Навального для США

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Экс-глава ЦРУ доказал «ничтожность» Навального для США

Москва, 11 октября. Поддержка блогера Алексея Навального со стороны бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана является «позорищем» и доказательством пренебрежительного к нему отношения в Штатах. Такими рассуждениями поделился в Telegram-канале член Общественной палаты и юрист Илья Ремесло.

Стоит отметить, что блогер неоднократно грозил судом тем, кто его подозревал в связях западными разведслужбами. Навальный требовал предоставить доказательства того, что он работал на иностранную разведку.

Буквально 9 октября бывший шеф ЦРУ Бреннан опубликовал в Twitter пост с интересным размышлением.

«Представьте перспективы в мире: процветание и безопасность, если бы Джо Байден стал президентом США, а Навальный — России. Мы уже на полпути к этому», — написал бывший главный по разведке.

Ремесло обратил внимание, что почему-то только от российских властей блогер требовал доказательств того, что он работает на ЦРУ. Тогда логично, что с американского деятеля надо «спросить».

«Как насчет того, чтобы Навальному подать в суд на Джона? Как он смеет порочить репутацию отца русской демократии? — с иронией отметил общественник.

По мнению юриста, Навальный не представляет ничего ценного для Вашингтона. В противном случае бывший директор ЦРУ не написал бы подобный пост. В Штатах бы постарались никак не упоминать значимых для себя людей, а уж тем более даже намекать на какую-либо поддержку.

«Адское просто позорище и унижение, любой политик сгорел бы со стыда от такой милой «поддержки», — прокомментировал общественник.

Ремесло добавил, что скоро процесс использования Навального закончится и его просто «выкинут».

«А этого грубо используют как резиновое изделие, причем процесс явно вышел на финишную черту», — прокомментировал юрист.

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