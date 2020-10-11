Шоумен Солнцев прокомментировал слухи об алкоголизме Хлебниковой

Москва, 11 октября. Советская и российская певица Марина Хлебникова исчезла из поля зрения поклонников и папарацци. Общественность обеспокоена сложившейся ситуацией, фанаты помнят, что однажды артистка была вынуждена отстраниться от публики из-за неизлечимой болезни. Шоумен Рустам Солнцев в интервью «Слово и Дело» рассказал о том, что могло послужить поводом для ее пропажи на этот раз.

Ранее Хлебникова признавалась, что исчезла из поля зрения фанатов из-за проблем со здоровьем. Сегодня в Сети активно распространяются слухи о том, что в этот раз певица выпала из повестки дня из-за проблем с алкоголем. По словам ее соседей, недавно к ней приезжала бригада медиков, которая, возможно, увезла ее в наркологическую клинику. Рустам Солнцев прокомментировал эти догадки.

«Я предполагаю, что Марина действительно злоупотребляет. Они все сейчас из девяностых либо употребляют, либо их в этом подозревают. Как и Овсиенко», — считает шоумен.

Спустя непродолжительное время после интервью с Солнцевым на странице Хлебниковой появилось новое фото. На снимке звезда выглядит вполне здоровой и даже счастливой. Поклонников это немного успокоило, хотя установить, когда было сделано фото невозможно.

Стоит напомнить, что два года назад вернуть Хлебникову на большой экран удалось Андрею Малахову. Когда фанаты начали бить тревогу, ведущий привел ее в студию своей программы, чтобы выяснить, почему она так редко выходит в соцсети и на светские рауты. Солнцев же обратил внимание, что на этот раз артистке придется самой выходить из затишья.

«Остров Андрея Малахова, по-моему, уже не работает. Закрыт. Поэтому все сама, все сама», — подытожил шоумен.

Ранее общественность взбудоражили слухи о проблемах в жизни певицы Татьяны Овсиенко. Блогер Лена Миро объяснила, почему она склонна верить информации в Сети о том, что муж избивает звезду, у которой, в свою очередь, проблемы с алкоголем.