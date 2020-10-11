Дочь певицы Славы попросилась на шоу «Холостяк»

Москва, 11 октября. Дочь певицы Славы Саша Морозова попросилась в телешоу «Холостяк» на ТНТ. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Начинающая певица Александра Морозова решила пойти по стопам своей звездной мамы. 21-летняя девушка недавно сняла свой первый музыкальный клип. Она решила полностью уйти в музыку, но не исключает участие в различных телевизионных проектах. Так, исполнительница хита «Одиночество — сволочь» в шутку посоветовала своей дочери стать участницей проекта «Холостяк».

Разговор состоялся в одном из автосалонов, где юная артистка выбирала для себя автомобиль бизнес-класса.

«Иди замуж за Тимати, он тебе и купит такую машину. Да и с тещей ему повезет», — шутя сказала певица Слава.

Недавно стало известно, что следующим героем шоу «Холостяк» на ТНТ станет Тимати.

«Я с детства влюблена в Тимати. Возьмите меня в «Холостяк», — попросила 21-летняя Саша Морозова.

Ранее рэпер расстался с Анастасией Решетовой. У них растет общий сын Ратмир. Кроме того, у артиста есть дочь от прошлых отношений с моделью Аленой Шишковой.

Анастасия Решетова прокомментировала участие Тимати в шоу «Холостяк».