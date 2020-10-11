Милиция разгоняла митинг в Минске водометами и светошумовыми гранатами

Минск, 11 октября. Сотрудники милиции в Минске пустили в ход водометы и светошумовые гранаты, пытаясь воспрепятствовать проведению несанкционированного митинга, сообщает РИА Новости.

Использование данных средств в отношении протестующих подтвердили в минском ГУВД. Представитель силового ведомства Наталья Ганусевич еще раз обратилась к горожанам с просьбой не участвовать в незаконных уличных акциях. Она подчеркнула, что стражи порядка уже задержали более 20 «несогласных».

Отметим, что в республике каждые выходные проходят незаконные митинги. Сейчас к центру города стянуты бойцы ОМОН и спецтехника.

Несанкционированные акции начались в стране сразу после президентских выборов 9 августа, на которых уверенно победил Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования считают, что кампанию выиграла основной конкурент нынешнего главы государства Светлана Тихановская.