Наташа Королева хочет подать на Малахова в суд за передачу об измене

Москва, 11 октября. Шумиха вокруг ситуации с изменой Тарзана (Сергея Глушко) своей супруге Наташе Королевой не утихает. Накануне стало известно, что российская певица хочет подать в суд на своего друга Андрея Малахова, который посвятил семейной трагедии звезды целый выпуск программы на телеканале «Россия-1». Об этом сообщают «7Дней».

Королева не может простить своему другу предательства. Несколько дней назад Малахов в личной беседе с певицей заявил, что не будет подливать масла в огонь и посвящать измене выпуск своего шоу, потому что считает это неприемлемым. Королева оценила поступок ведущего и даже посвятила ему пост в своей социальной сети.

«Дружище мой, Андрюша Малахов! Спасибо тебе, что не предал, спасибо за твою поддержку и понимание, спасибо всей твоей команде, что человеческие ценности в приоритете!» — написала звезда.

Однако певица поторопилась с выводами. На следующий день в эфир вышла программа, посвященная разладу в звездной семье. Главной героиней шоу стала любовница мужа Королевой Анастасия Шульженко.

«Наташа в ярости, она на этого Андрея молилась последние дни, говорила, какой он потрясающий друг, а сейчас…. Она даже заявила, что хочет подать на него в суд», — рассказал друг певицы.

Ранее сообщалось, что любовница стриптизера Тарзана Екатерина Шульженко подала на него заявление в полицию о побоях. 3 октября она встретилась с Тарзаном, чтобы мирно решить возникший скандал. Однако, как утверждает девушка, Глушко ее сильно толкнул, и она получила повреждения.