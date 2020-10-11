Путин удивился отсутствию у Зюганова портрета Ленина

Москва, 11 октября. Президент России Владимир Путин 6 октября проводил онлайн-встречу с руководителями думских фракций. Перед началом глава государства несколько раз пошутил, в том числе и по поводу отсутствия портрета Ленина за спиной лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщает канал «Россия-1».

Учитывая, что формат мероприятия был онлайн, Путин внимательно осмотрел кабинеты собеседников. Он отметил, что рядом с Зюгановым нет «вождя мировой революции». Президент решил выяснить, почему нет ни Ленина, ни других почитаемых в СССР деятелей.

«А где же Владимир Ильич Ленин, Карл Маркс, Фридрих Энгельс?» — удивленно спросил российский глава.

Лидер коммунистов обратил внимание, что у него и без указанных выше персонажей достойное окружение. Зюганов рассказал, что в кабинете висят портрет Пушкина, герб СССР, знамя Победы и Родина-мать.

Отметим, что российский президент подшутил и над лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Парламентарий немного опаздывал на совещание. Когда он появился, Путин предположил, что политик решил «перекусить» перед мероприятием. Президент счел это правильным решением.