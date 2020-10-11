Галкин приготовил необычные блины на роскошной кухне дворца Пугачевой

Москва, 11 октября. Известный пародист и телеведущий Максим Галкин порадовал поклонников прямым эфиром в Instagram, во время которого продемонстрировал свое кулинарное мастерство. В этом деле ему помогал его друг, знаменитый шеф-повар Марк Стаценко.

Во время прямого эфира артист позволил подписчикам «побывать» на их с Аллой Пугачевой просторной кухне. Помещение, со вкусом обставленное дорогой мебелью и с картинами на стенах, заинтересовало фолловеров ничуть не меньше, чем рецепт блинов.

Кстати, Максим и Марк готовили не простые блины, а блины с тертым картофелем. Как объяснил шеф-повар, к обычному блинному тесту нужно добавить данный овощ, тогда блюдо получится очень вкусным и удивит близких и гостей.

В комментариях к кулинарному видео поклонники Галкина оставили множество восторженных комментариев. Многим показалось, что шоумен отлично смотрится на кухне и даже порекомендовали завести ему свой тематический блог – тем более пространство позволяет.