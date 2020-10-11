Вассерман озвучил причину противостояния России и мировой элиты

Москва, 11 октября. Публицист и ведущий Анатолий Вассерман подчеркнул, что российское руководство во главе с Владимиром Путиным начало противостояние с мировой элитой. В эфире информационного агентства «Аврора» эрудит отметил, что иного выхода у властей РФ нет.

Вассерман подчеркнул, что Путин категорически против того, чтобы политика России проводилась с учетом интересов и позиции мировой элиты. Публицист отметил, что это стало поводом для того, чтобы российский президент еще несколько лет назад начал противостояние.

Стабильность в мире и отсутствие серьезных экономических потрясений не позволяли развиваться конфликтной ситуации. Все изменилось с началом пандемии. Кризис в социальной и экономической сферах затронул многие государства. Остро это проявилось в ЕС и США. Публицист считает, что на этом фоне существенно возросло давление на РФ.

«Это связано с тем, что президент активно сопротивляется тому, чтобы Россия стала субстратом для выживания государств, в которых проживает большая часть нынешней элиты», — выразил мнение ведущий.

Публицист уверен, что элита хочет пережить кризис за счет России. По его мнению, нечто похожее было 30 лет назад. Тогда удалось развалить Советский Союз. За счет этого был сохранен необходимый уровень потребления, что обернулось благом для элиты еще на несколько десятков лет.

Сейчас происходит столкновение центров силы. По мнению Вассермана, Путину только и остается что воевать с мировой элитой ради суверенной и сильной России.