Вирусолог объяснил рост случаев заражения коронавирусом в России

Не исключено, что вторая волна коронавируса в России началась, что видно по рекордному приросту числа заболевших COVID-19. Об этом в интервью ФАН заявил профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Ранее в интервью для РИА Новости доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России будет достигнут через неделю, выйдет на плато, а затем начнет постепенно снижаться. Однако подобное станет возможным лишь в том случае, если население будет соблюдать все предписанные властями противоэпидемиологические ограничения. Иначе, уверен Альтштейн, страну ожидают более жесткие меры.

«Анатолий Давидович — очень умный человек, — заметил Аграновский. — Я не знаю, на чем конкретно он базировался, давая такой анализ, но я априори ему доверяю. Будем надеяться, что приближение к пику заболеваемости не сподвигнет местные власти вводить какие-то строгие меры. Это было бы нехорошо».

Вирусолог отметил, что ограничительные мероприятия, которые были введены местными властями во время режима повышенной готовности, в целом оправдали себя.

«Но частично оказались просто безобразными, — возмутился эксперт. — Например, крайне неудачной оказалась идея штрафовать владельцев автомобилей, передвигающихся по городу без пропуска. Что это такое?! Во-первых, борьбе с эпидемией это не помогло: человек, передвигающийся на личном транспорте, максимально изолирован от остальных граждан, в отличие от тех, кто шел пешком, ехал в автобусе или метро, во-вторых, это вызвало у народа раздражение».

Другие же меры, по словам собеседника ФАН, оказались вполне оправданными: самоизоляция, перевод на удаленный режим работы и обязательное ношение медицинских масок стали важной частью кампании по профилактике заболеваемости COVID-19.

«Особенно важным является использование масок, — заявил Аграновский. — Я знаю, некоторые бравируют тем, что не носят их, дескать, нам все равно! Но должен заметить, маски работают только тогда, когда ими пользуются все. Если же довольно большой процент населения пренебрегает своей безопасностью, под ударом в итоге оказываются все».

Вирусолог также прокомментировал сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, согласно которому число новых заболевших в РФ выше весеннего пика уже третий день подряд и составляет порядка 13 600 человек. По его словам, это и есть та самая «вторая волна», о наступлении которой уже несколько недель трубят СМИ.