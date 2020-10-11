Актриса Ксенофонтова узнала об измене мужа во время свидания с любовником

Москва, 11 октября. Звезда популярного российского сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова в эфире телеканала НТВ рассказала подробности о своем первом и самом неудачном браке. Она узнала об измене мужа во время свидания с любовником.

Она сравнила первые отношения со сценарием к индийскому фильму. По словам артистки, были постоянные споры, разборки и скандалы. Ее первым мужем был агент по недвижимости Игорь Липатов.

По собственному признанию Ксенофонтовой, однажды она пришла в ресторан с молодым человеком и встретила там супруга, но он тоже был не один, его сопровождала незнакомка. Елена пояснила, что тогда была не на свидании. Дело в том, что к ней приехал давний знакомый и пригласил поужинать.

Как призналась актриса, ей потом стало стыдно, что она не рассказала супругу обо всем, а, прикрывшись липовой репетицией в театре, отправилась на тайную встречу.

«Только заказали, вдруг открывается дверь. Игорь заходит с девушкой. После мы пришли домой и не сказали друг другу ни слова. В этой ситуации, когда у обоих рыльце в пушку, что говорить?» — добавила Елена Ксенофонтова.

Ксенофонтова ранее сообщила, что ее 17-летнего сына Тимофея сильно избили двое незнакомцев. Историей артистка поделилась в соцсети Instagram. Знаменитость поблагодарила молодого человека, который «отбил» ее сына и довел до ближайшего торгового центра.