Москва, 11 октября. Продюсера Яна Рудковская показала новую сумку-седло за 355 тысяч рублей в Instagram.

О неуемной любви супруги фигуриста Евгения Плющенко к роскоши известно очень давно. И она никогда не упускает возможности лишний раз похвастать новыми дорогими вещами перед миллионами своих подписчиков в Сети.

Последний пост Рудковской также, как и многие предыдущие вызвал неоднозначное мнение среди ее фанатов. На последнем снимке Яна позирует с новым аксессуаром – сумкой своего любимого бренда Christian Dior. Изделие стоимостью 240 тысяч рублей выполнено в виде седла – это тренд нынешнего сезона. Также на фото можно увидеть широкий съемный ремень с декоративной вышивкой и крупными заклепками, который продается отдельно и приобрести его можно за 115 тысяч рублей.

«Какая же это показуха! Укладка, одежда, сумка, даже приобретение ребенка! Есть женщины, которые входят в список «Форбс» и ведут себя куда скромнее», — отметили подписчики Рудковской в своих комментариях.

Ранее Рудковская показала аудитории детскую коляску этого же дизайнера, стоимость которой поразила пользователей соцсетей. Новоиспеченная мама приобрела первое транспортное средство для своего ребенка за полмиллиона рублей. Также музыкальный продюсер похвасталась комнатой и одеждой новорожденного сына.