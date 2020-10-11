Лавров и глава МИД Турции обсудили перемирие в Нагорном Карабахе

Москва, 11 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает телеканал RT со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что в ходе разговора стороны отметили необходимость неукоснительного выполнения всех положений заявления, которое было принято министрами иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана по итогам десятичасовых переговоров в Москве.

Кроме того, Лавров напомнил Чавушоглу о готовности России продолжать посреднические усилия по Карабаху.

Напомним, заявление после московской встречи было опубликовано официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой накануне на ее странице в Facebook. В документе, в частности, указывается, что стороны договорились прекратить огонь в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Посредником в этом процессе выступит Международный комитет Красного Креста.

Кроме того, Ереван и Баку подтвердили неизменность формата переговорного процесса и обязались при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам, чтобы как можно скорее урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе.

Режим прекращения огня в регионе вступил в силу с полудня 10 октября. Турция выступила против перемирия. По словам Чавушоглу, одного прекращения огня недостаточно для нормализации ситуации в Нагорном Карабахе.