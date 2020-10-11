Начальник тепловых сетей на джипе провалился в яму возле своего предприятия

Новоалтайск, 11 октября. Руководитель предприятия тепловых сетей в Новоалтайске на джипе провалился в яму с водой — на том месте, где утром произошел порыв труб. В результате инцидента никто не пострадал, сумма ущерба пока не подсчитана, сообщил ФАН источник в экстренных службах.

Очевидцы засняли, как иномарка передом «ушла» под землю рядом с воротами МУП «Тепловые сети», сообщает паблик во «ВКонтакте».

Свидетели рассказали, что в результате инцидента никто не пострадал. Автомобиль руководителя уже достали. Теперь предстоит оценить сумму ущерба.

Комментаторы не удержались от злорадства.

«Есть же Бог на свете!» — написал пользователь.

А другой предположил, что бремя покрытия убытков ляжет на сотрудников МУП, у которых вычтут часть зарплаты.