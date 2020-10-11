Сексолог рассказала о супружеских изменах в семье Пугачевой и Галкина

Москва, 11 октября. Известный критик Сергей Соседов недавно заявил, что у певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина уже давно нет интимной близости. Сексолог Елена Перелыгина в интервью «Инфореактору» заявила, что у обоих звезд есть секс, но, скорее всего, с любовниками.

Соседов считает брак Пугачевой и Галкина фиктивным. Он уверен, что примадонна говорит о любви к мужу ради публики и славы.

«Макс не может изменять Алле, потому что он никогда с ней в сексуальном плане не был. То, что говорит Пугачева, всерьез воспринимать нельзя. Если кто-то это делает, то он дурак полный! Со стороны Пугачевой только бла-бла-бла, все — ложь», — заявил музыкальный критик.

Сексолог Елена Перелыгина считает, что в 70 лет либидо не такое сильное, но Пугачева все еще ведет половую жизнь. Между супругами все еще есть страсть.

«Секс меньше ей нужен. Раньше она была женщиной активной в этом плане. Это понятно по ее жизни и тому количеству мужчин, что у нее были. Не думаю, что в этой паре кому-то приходится что-то терпеть», — уверена эксперт.

Эксперт предположила, что оба супруга практикуют адюльтер. Это весьма распространенная вещь в семьях, где существует ощутимая разница в возрасте. Изменять с позволения партнера может как Пугачева, так и Галкин.

«Может быть, что у Максима — молодая девушка, а у Аллы — молоденький паренек. У них дети, и они замечательная семья, но держать друг друга на коротеньком поводке они точно не стали бы», — подытожила Перелыгина.

Сексолог напомнила, что о молодых любовниках Пугачевой еще несколько лет назад ежедневно писала «желтая пресса», но сейчас ситуация изменилась. О супружеских изменах в жизни певицы уже никто не говорит.