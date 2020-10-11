Журналистов ТАСС задержали во время освещения протестов в Минске

Минск, 11 октября. Освещение очередной протестной акции в Минске закончилось задержанием журналистов нескольких изданий. Среди них оказались четверо сотрудников ТАСС.

О произошедшем работники СМИ рассказали сами, позвонив в свою редакцию. По словам корреспондентов, бойцы ОМОН посадили их в автобус и отвезли ко Дворцу спорта. Там их пересадили. По ходу движения задержанные узнали, что их везут в РУВД.

Сотрудники милиции проверили документы, внесли в базу личные данные и адрес проживания журналистов. Затем сфотографировали их аккредитационные карточки, а потом троих отпустили.

Корреспондентам заявили, что они могут продолжать свою деятельность. Однако затем двоих отпущенных снова задержали. Кстати, в отделении находятся еще три сотрудника двух других СМИ.

Что касается журналистов ТАСС, то им были выданы документы нового образца, позволяющие вести в Белоруссии профессиональную деятельность.

Напомним, митинги и протесты начались в республике сразу после президентских выборов 9 августа. Победителем стал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Несогласные вышли на улицы с требованием провести новые выборы. Некоторые даже «назначили» президентом основного соперника Лукашенко — Светлану Тихановскую. Накал внутриполитической ситуации в Белоруссии поддержали европейские государства. Они различными способами пытаются раскачивать ситуацию.