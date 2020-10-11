Новое фото Асмус вызвало бурное обсуждение ее груди

Москва, 11 октября. Актриса Кристина Асмус – одна из самых обсуждаемых персон в Рунете. Любое новое фото на ее странице в Instagram вызывает шквал комментариев, и далеко не все из них дружелюбны. Например, казалось бы, обычный кадр с репетиции поднял волну негодования среди подписчиков знаменитости.

Недавно в аккаунте звезды фильма «Текст» появилось новое фото, сделанное во время репетиции спектакля «Дачники» на сцене театра имени М. Н. Ермоловой. Бывшая жена Гарика Харламова была одета в простую серую футболку и самые обычные «рваные» джинсы. Однако нотку пикантности снимку добавило другое. Коллега Кристины, актер Борис Миронов, опустил свою руку под футболку партнерши. Именно этот жест, являющийся частью постановки, возмутил подписчиков Кристины.

«Сует свою лапу к груди Кристи», «Гарик его пришибет», «Да ладно. После «Текста» до сих пор никого не пришиб», «Это чтобы Гарик ревновал?», «Он пытается найти там грудь», — высказались взволнованные пользователи Сети.



Ранее Кристина Асмус высмеяла новость о закрытии спектакля с ее участием. Артистку позабавило то, как некоторые СМИ преподнесли информацию о том, что постановку «Гамлет» театр им. Ермоловой выводит из репертуара. Кстати, главную роль в этом спектакле долгие годы играл Александр Петров. Артист сообщил, что других спектаклей с его участием в театре Ермоловой пока нет, однако считает это хорошим повод поставить новые. Он уверен, что в ближайшем будущем выйдет на подмостки в новой роли.