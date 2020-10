Новое фото Асмус вызвало бурное обсуждение ее груди

Ох, что будет!!!! ???????????????? Фото с репетиции спектакля “Дачники” в @ermolova_theater !!!! Премьера - завтра и послезавтра, т.е., 27 и 28 сентября!!!!!☝???????? Режиссер: Евгений Марчелли, чьи спектакли всегда событие!! ☄️ В ролях: Стася Милославская, Олег Филипчик, Дарья Мельникова, Филипп Ершов, Кристина Асмус, Сергей Чонишвили, Анастасия Светлова, Борис Миронов, Алексей Шейнин, Елена Пурис, Алексей Каничев, Александр Кудин и Михаил Попов ???? Фото: @sirinazhenya ????

