Решетова «взорвала» Instagram горячим фото после разрыва с Тимати



Москва, 11 октября. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала горячее фото в красном жакете на голое тело. Instagram модели просто взорвался от этого снимка. Пользователи были в восторге от внешнего вида Анастасии и решили, что развод пошел ей только на пользу.

Селфи набрало почти 191 тыс. лайков. На фото Решетова слегка завила волосы, сделала макияж. Одной рукой она придерживает голову, демонстрируя массивные золотые часы.

«А че красивая-то такая... На «Холостяк» собралась?», «Анастасия после развода стала намного ярче, эффектнее и роскошнее», — написали фанаты бывшей пассии Тимати.

Сама Анастасия ранее заявляла, что не собирается на участвовать в реалити-шоу «Холостяк», главным героем нового сезона которого станет Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати).

Узнав о том, что ее бывший гражданский муж станет тем, за кого буду бороться девушки со всей страны, Решетова предупредила, что после подобного точно не согласится на восстановление отношений. Прокомментировала неоднозначный поступок репера даже его мать.

Планы Тимати искать свою любовь на этом проекте прокомментировала и главная сваха России Роза Сябитова. По ее мнению, рэпер обратит внимание на молодую и красивую избранницу, которая будет отличаться умом, сообщает телеканал 360.