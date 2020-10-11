Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ в 2021 году

Москва, 11 октября. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) должен пройти во всех российских школах в 2021 году в период с 22 марта по 1 июля. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, передает deita.ru.

Проект с соответствующим расписанием подготовили специалисты Рособрнадзора и Министерства просвещения и науки РФ. Он был опубликован для общественного обсуждения.

Согласно предварительным планам профильных ведомств, ЕГЭ в следующем году должен пройти в три этапа. Первым станет досрочный этап, проведение которого запланировано в период с 22 марта по 16 апреля. Основной этап пройдет с 24 мая по 1 июля, и третий — дополнительный — с 3 по 17 сентября.

В ведомстве подчеркнули, что тестирование на досрочном и основном этапах должно начаться с экзаменов по географии, литературе и химии.

Заявления на участие в ЕГЭ принимаются до 1 февраля 2021 года. Отмечается, что для помощи в подготовке к экзаменам Рособрнадзор в октябре проводит серию онлайн-консультаций.