Скорость мобильного Интернета снизилась в Минске

Минск, 11 октября. Скорость мобильного Интернета в Минске была снижена. Соответствующее распоряжение поступило от уполномоченных госорганов, сообщает РИА Новости.

Дни ограничений скорости трафика совпадают с теми, когда наибольшее число людей выходит на несанкционированные митинги.

Напомним, внутриполитическая ситуация в республике обострилась сразу после выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, убедительную победу одержал Александр Лукашенко, которого поддержало более 80% населения. Основным соперником считалась Светлана Тихановская, которая не получила поддержку даже 11% голосовавших.

Последовавшие в Белоруссии митинги, протесты и забастовки активно поддерживаются европейскими государствами.