Самбурская решила унизить мужчин с зарплатой 30 тысяч рублей

Москва, 11 октября. Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская раскритиковала мужчин, которые предлагают ей выйти замуж, но при этом зарабатывают около 30 тысяч рублей в месяц. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Один из фолловеров звезды поинтересовался у нее, вышла бы она замуж за спасателя или следователя. В ответ она заявила, что представители этих профессий зарабатывают в районе 30-35 тысяч рублей. При этом Самбурская подчеркнула, что на оплату коммунальных услуг она тратит около 25 тысяч рублей, а за пользование парковкой – 20 тысяч.

«Мы как жить будем? Или ты хочешь жениться, чтоб я тебя обеспечивала?» — спросила знаменитость.

Подписчики упрекнули звезду в меркантильности, заявив, что, судя по ее ответам, настоящей любви не существует, а деньги являются главным благом в жизни. Самбурская в ответ рассказала, что «полжизни горбатилась, образование получала, работала» и не готова отдать все свое нажитое имущество мужчине. Некоторым пользователям показалось, что актриса решила унизить мужчин.

«Приедет такой принц-романтик сорокалетний, ничего не добившийся в жизни, на козе верхом и я ему такая «люблю тебя, чувствую, что пришло. Забирай мое имущество! Все тебе отдам! И тянуть тебя буду на себе», — написала звезда.

Она посоветовала ухажерам искать себе девушку «попроще», о которой необходимо заботиться. Когда актрисе указали, что многие в России не зарабатывают столько денег, сколько она, Самбурская заявила, что никому не запрещала выбирать денежную профессию.