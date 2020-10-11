Ученые уверены, что сало может помочь в борьбе с COVID-19

Краснодар, 11 октября. Чтобы уберечься от вирусной пневмонии, специалисты рекомендуют употреблять в пищу животные жиры, которыми, например, очень богат свиной шпик. Об этом сообщает издание «Туапсинские вести» со ссылкой на диетолога Марину Макишу.

Ученые объясняют важную роль животных жиров тем, что при коронавирусе, в первую очередь, повреждается дыхательная система. Альвеолы легких изнутри покрыты специальным веществом — сурфактантом, которое не только поддерживает их в форме и ускоряет насыщение крови кислородом, но и является своеобразным барьером для вирусов.

В качестве примера Марина Макиша приводит то, что испокон веков в народной медицине туберкулез и легочные болезни лечили жирным молоком и топленым маслом. Дело в том, что эти продукты не только убивают бактерии, но и восстанавливают слой сурфактанта.

«Жиры являются важными компонентами защитных барьеров нашего организма. Они входят в состав слизистых, кожи. Без жиров мы не можем жить», — поясняет диетолог, подчеркивая, что жиры в умеренных количествах укрепляют иммунитет.

Таким образом, как уверяют эксперты, лучшим средством для поддержания нашей иммунной системы является кусочек сала. Свиной шпик — это богатый источник аминокислоты омега 6, которая является главным строительным материалом для иммунитета. Рекомендуется съедать натощак 30 граммов сала — это укрепит иммунитет и улучшит работу нейронов.

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