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Хоакин Бакли эффектно нокаутировал своего соперника на турнире UFC

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Хоакин Бакли эффектно нокаутировал своего соперника на турнире UFC

Вашингтон, 11 октября. Хоакин Бакли эффектно нокаутировал своего соперника на турнире UFC. Так представители промоушена отметили в Twitter.

Боец смешанного стиля (ММА) американец Хоакин Бакли в турнире UFC Fight Night 179 эффектно отправил в нокаут своего соперника американца Импу Касанганая. Видео этого яркого момента компания опубликовала в Сети.

«Это поистине самый невероятный нокаут за всю историю UFC», — подписали публикацию представители организации.

Во втором раунде Касанганай захватил ногу Бакли, когда тот пытался нанести ему несколько ударов по голове. Однако Бакли все же удалось осуществить задуманное, и он нанес роковой удар второй ногой. Касанганай отправился в глубокий нокаут.

Ранее телеканал «360» сообщал, что руководство UFC уволило россиянина после четырех поражений подряд.

Источник: Twitter - UFC
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