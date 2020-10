Вашингтон, 11 октября. Хоакин Бакли эффектно нокаутировал своего соперника на турнире UFC. Так представители промоушена отметили в Twitter.

Боец смешанного стиля (ММА) американец Хоакин Бакли в турнире UFC Fight Night 179 эффектно отправил в нокаут своего соперника американца Импу Касанганая. Видео этого яркого момента компания опубликовала в Сети.

THE MOST UNBELIEVABLE KO IN UFC HISTORY ???? #UFCFightIsland5 pic.twitter.com/O7BOJg8h9c