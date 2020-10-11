Путин рассказал о подарках внуков на день рождения

Москва, 11 октября. Президент России Владимир Путин признался, что всегда ждет поздравлений с днем рождения от родных и близких людей. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».

«Я знаю, что они, если они не со мной вместе встречают мой день рождения, обязательно позвонят, проявят себя как-то», — сказал президент России.

По словам Владимира Путина, подарки ему дарят не только взрослые знакомые и родственники, но и подрастающие внуки.

«Поделки бывают, да. Тоже. Поделки, рисунки, просто поздравления», — рассказал о подарках на день рождения от внуков лидер РФ.

Президент России Владимир Путин ранее заметил, что счастлив общаться с внуками. При этом он добавил, что вести откровенные беседы на тему семьи отказывается из соображений безопасности. У Владимира Путина два внука. О рождении второго глава российского государства сообщил в 2017 году, имена он не называет. По словам Путина, их «идентифицируют и не оставят в покое».