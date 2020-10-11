Вирусолог предупредил, что пандемия коронавируса в России может затянуться

Екатеринбург, 11 октября. Пандемия коронавируса в России при неблагоприятном развитии событий может продлиться до пяти лет, предупредил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе с URA.RU.

Специалист обратил внимание, что все напрямую зависит от того, как россияне будут соблюдать противоэпидемические правила: носить маски и перчатки, при возникновении недомогания обращаться к врачу и оставаться дома, не подвергая опасности других людей.

При этом Нетесов отметил, что длительность пандемии может быть сильно сокращена благодаря массовому производству и применению эффективной вакцины.

«Но без вакцинации, судя по масштабам нынешней эпидемии, доли в 60-70% иммунизированных людей мы достигнем не скоро, это точно. Если будет вакцина, то это один-два года», — уверен эксперт.

Он пояснил, что на вопрос, как скоро будет получена эффективная вакцина, можно будет ответить по итогам третьей фазы клинических испытаний кандидатных вакцин.

«И поэтому очень хорошо, что в России разрабатывается и испытывается несколько их вариантов», — резюмировал Нетесов.

Напомним, о регистрации первой российской вакцины «Спутник V» стало известно 11 августа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила препарат и поблагодарила Россию за вклад в борьбу с COVID-19. В конце сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро в России будет зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса.

Ранее директор Научного центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с телеканалом «360» рассказал, что даже после вакцинации нельзя сразу прекращать носить маску. Лучше подождать как минимум 21 день.

Изучение коронавируса продолжают специалисты и других стран. Так, накануне «Подмосковье сегодня» сообщало о том, что немецкие ученые из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф пришли к выводу, что коронавирус способен проникать в головной мозг, но прямого негативного воздействия на центральную нервную систему врачи не зафиксировали.