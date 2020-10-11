Врач озвучил три условия для отмены ограничений из-за коронавируса

Москва, 11 октября. Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал, когда могут отменить ограничительные меры в борьбе с коронавирусом. По его мнению, все зависит от трех факторов, пишет Ura.ru.

Ученый подчеркнул, что необходимо оценить степень эффективности вакцины. Учитываться будет и длительность периода сохранения иммунитета у переболевших и привитых. Смотреть будут и на само «поведение» инфекции, будет ли явная тенденция на ее ослабление.

По мнению специалиста, не стоит ожидать снятия ограничений предстоящей зимой.

Отметим, исследования особенностей коронавируса не прекращаются. Недавно ученые из Гамбурга установили, что инфекция способна проникать в головной мозг, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».